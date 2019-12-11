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Нещодавно у Трускавці презентували унікальний туристичний продукт «From Truskavets with love» («З Трускавця з любов`ю»).

Coffee-house (кавовий дім) «Раймунд», який розміщений в самісінькому серці курорту Трускавець, пропонує відвідувачам «каву по-трускавецьки» за особливим рецептом з зображенням туристичних об’єктів міста: «Джерело Едвард», «Джерело Фердинанд», «Вілла Саріуш» (тепер музей історії міста Трускавця), «Вілла Ґопляна» (тепер музей Михайла Біласа) та інші. Тобто, жителі та гості нашого курорту матимуть можливість випити каву з картинкою однієї з історичних пам’яток Трускавця.

Окрім можливості випити каву з зображенням туристичних об’єктів гість може замовити собі каву зі своїм власним зображенням, так звану «селфі-каву».

Зображення на каву наноситиметься харчовим барвником за допомогою єдиного на курорті 3D-принтера.

Ініціатори цієї ідеї мають на меті популяризувати таким чином Трускавець як курорт, як туристичний центр та як найкраще місце в Україні для лікування та відпочинку. Зросте впізнаваність туристичних об’єктів Трускавця, розшириться географія поширення інформації про наше місто-курорт, а популяризувати його окрім представників влади міста та санаторіїв і готельно-відпочинкових комплексів тепер будуть ще й самі відвідувачі у соціальних мережах – за допомогою «іконок». Зробити це можна буде безпосередньо п`ючи каву, адже кавовий дім «Раймунд» має власну Wi-Fi-зону, де Інтернет є доступним та безкоштовним для всіх.

Нагадаємо, що кавовий дім (coffee-house) «Раймунд» функціонує в Трускавці на Майдані Незалежності з кінця 2017 року. Заклад став одним з найулюбленіших місць курорту, де можна випити не тільки смачну каву. В меню кавового дому є широкий вибір інших напоїв та солодощів.

Вл. інф.

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