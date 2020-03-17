У Трускавці здійснюються антисептичні дезінфекційні заходи

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Як інформує пресслужба Трускавецької міської ради, з метою виконання карантинних протиепідемічних заходів на виконання рішення комісії ТЕБ та НС Трускавецької міської ради від 16.03.2020 р. та рішень вищестоящих органів влади у Трускавці проводяться дезінфекційні антисептичні заходи у місцях масового скупчення людей.

Працівники комунального підприємства «Парк курортний» періодично здійснюють дезінфекцію лавок для сидіння на пішохідних вулицях міста (вул. Шевченка, Майдан Кобзаря, бульвар Торосевича тощо), поручнів, автобусних зупинок та лавок на них, смітників, інших місць, де перебувають люди та предметів, яких вони торкаються чи можуть торкатися. Суворі карантинні протиепідемічні заходи застосовано в міській лікарні, санаторіях, готелях та пансіонатах міста, у закладах громадського харчування, супермаркетах та магазинах, а також на центральному бюветі мінеральних вод.

Трускавецька міська рада, державні та комунальні установи, які діють на території міста Трускавця, працюють в режимі дистанційного доступу, тобто прийом громадян обмежено.

Жорсткі протиепідемічні дезінфекційні заходи у місцях масового скупчення людей здійснюватимуться до моменту завершення карантину.

Питання подальшої життєдіяльності міста-курорту обговорять на позачерговій сесії Трускавецької міської ради, проведення якої ініціював вчора міський голова Андрій Кульчинський.

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