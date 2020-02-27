В сiчнi цього року платники податків Трускавця сплатили до соціальних фондів майже на 1,4 мільйона гривень єдиного внеску більше, ніж торік

27.02.2020 | Filed under: Новини

Протягом першого місяця 2020 року платники податків Трускавця сплатили до соціальних фондів 14716,8 тис. грн. єдиного внеску. Це на 1358,0 тис. грн., або на 9,2 відс. більше, ніж у січні 2019 року. Про це повідомили у вiддiлi адмiнiстрування податків і зборів з фізичних осіб Дрогобицького управлiння Головного управління ДПС у Львівській області.

Приріст надходжень єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування зумовлено наступними факторами:

– збільшенням мінімальної заробітної плати до 4 723 гривні;

– створенням нових робочих місць на новостворених підприємствах;

– збільшенням кількості документально оформлених трудових взаємовідносин між найманими працівниками та роботодавцями.

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