В сiчнi цього року платники податків Трускавця сплатили до соціальних фондів майже на 1,4 мільйона гривень єдиного внеску більше, ніж торік

Протягом першого місяця 2020 року платники податків Трускавця сплатили до соціальних фондів 14716,8 тис. грн. єдиного внеску. Це на 1358,0 тис. грн., або на 9,2 відс. більше, ніж у січні 2019 року. Про це повідомили у вiддiлi адмiнiстрування податків і зборів з фізичних осіб Дрогобицького управлiння Головного управління ДПС у Львівській області.
Приріст надходжень єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування зумовлено наступними факторами:
– збільшенням мінімальної заробітної плати до 4 723 гривні;
– створенням нових робочих місць на новостворених підприємствах;
– збільшенням кількості документально оформлених трудових взаємовідносин між найманими працівниками та роботодавцями.
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