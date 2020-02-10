В церкві св. Іллі відбувся мандрівний фестиваль церковних хорів

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9 лютого 2020 р. відбувся V Ювілейний фестиваль церковних хорових колективів «У різдвяній родині колядує Трускавець».

У фестивалі взяли участь: дитячий хор церкви св. прор. Іллі (регент Уляна Костецька), молодіжний камерний хор «Хвиля» церкви св. Миколая (регент Роксолана Мартинюк), дитячий хор «Гармонія» церкви Покрови Пресвятої Богородиці (регент Оксана Скочиляс-Петришин), хор церкви св. Миколая (регент Лідія Данило), хор «Осанна» церкви св. Миколая (регент Роксолана Мартинюк), хор «Благовість» церкви Покрови Пресвятої Богородиці (регент Оксана Скочиляс-Петришин), хор церкви св. прор. Іллі (регент Мар’яна Кравчук).

Цього року мандрівний фестиваль відбувся в храмі св. прор. Іллі. У вітальному слові парох церкви о. Ярослав звернувся до учасників фестивалю та подякував їм за мирське служіння та жертовну працю на користь Христової Церкви, вручив дипломи та солодкі подарунки. Також шанований ієрей зазначив, що церковним хористом може бути не кожен співак, адже для цього потрібно мати особливу харизму. Зворушений піднесеним настроєм дійства, отець Ярослав подякував організатору фестивалю п. Роксолані Мартинюк та запропонував частіше проводити духовні концерти у новому храмі, наприклад, до свята Воскресіння Господнього чи Великого посту.

Окрасою цьогорічного фестивалю став виступ учнів Трускавецької школи мистецтв ім. Романа Савицького під керівництвом викладачки Галини Маркович. Юні актори представили театралізоване дійство вертеп.

Ведуча фестивалю Оксана Бобечко запросила усіх присутніх відвідати фестиваль Розколяди наступного року, який відбудеться у церкві Покрови Пресвятої Богородиці.

Продовжилась святкова імпреза у Релігійно-просвітницькому центрі ім. о. Івана Валюха, де у невимушеній дружній атмосфері до пізнього вечора не вщухали колядки. Іноді унісон звучав настільки злагоджено, що здавалося ніби хористи належать до одного великого хору, регентом якого є св. Роман Сладкопівець.

Вл. інф.

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