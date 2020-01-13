Відкриттям «Яскравої країни у Трускавці-2020» став ансамбль з Решетилівки

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Народний аматорський театр танцю «Гармонія» з міста Решетилівка Полтавської області став володарем Гран-прі ХІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Яскрава країна у Трускавці-2020» в номінації «хореографія». Обрати переможця було нескладно, і то не тільки з причини дещо меншої ніж зазвичай кількості хореографічних ансамблів на «Яскравій країні», а насамперед через яскравість та оригінальність колективу. Без сумніву, композиція «Mazl Tov» від «Гармонії» на тему єврейського весілля стала однією з родзинок цьогорічного гала-концерту поряд з аджарським народним танцем у виконанні ансамблю «Дністрові зорі» з міста Самбора. Та й українські танці у виконанні цього колективу запальні та відточені до досконалості.

А от у номінації «вокал» Гран-прі здобуло аж двоє виконавців. Єва Мечкало з Києва та Валерія Жиркевич з Дніпра настільки захопили членів журі, що вони ніяк не могли дійти спільної думки кому ж віддати пальму першості. Тож вирішили, що в Різдвяний час можна зробити виняток і дати два Гран-прі в одній номінації.

Приємно було під час нагородження бачити велику кількість переможців у різних категоріях з Трускавця та Дрогобича. І Народний ансамбль танцю «Верховинка» Народного дому ім. І. Франка з Дрогобича, і чималенька кількість вокалістів з Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького мали чим вразити шановане журі. Зрештою, Львівщина була досить щедро представлена талантами.

Чотириденний фестиваль-конкурс «Яскрава країна у Трускавці-2020» завершувався у неділю, 12 січня, за теплої майже весняної погоди. На гала-концерт в ПК ім. Шевченка традиційно прийшло чималенько людей, адже цей фестиваль – один з найрівневіших та найяскравіших, він дійсно відповідає своїй назві. Відкривав гала-концерт хореографічний колектив «Золоті діти» Трускавецької школи мистецтв.

Окрім конкурсантів перед глядачами виступили члени журі. Найбільше аплодисментів дісталося Народному артистові України Олегові Лихачу, котрий виконав колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю!». Після гала-концерту не в одного з глядачів долоні були червоними та пекли, адже аплодисменти майже після кожного виступу були бурхливими та затяжними.

Після вручення Гран-прі міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським, секретарем Трускавецької міської ради Наталією Пономаренко та членами журі «Яскравої країни» були ще приємні несподіванки у вигляді сертифікатів. Окремі з виконавців та колективів поїдуть на фестивалі та конкурси на південь України, а також в Грузію, Азербайджан та Болгарію. До речі, в Болгарію на літній фестиваль «Summer Best Fest» поїде найбільше переможців «Яскравої країни у Трускавці-2020», у тому числі «Верховинка» з Дрогобича, яка завоювала перше місце.

Однією з несподіванок цьогорічної «Яскравої країни у Трускавці» став гімн фестивалю – його урочисто виконали конкурсанти з міста Дніпро. А в цілому весь цьогорічний фестиваль був сповнений приємних несподіванок – від дрібних типу вітань учасників-щасливчиків з Днем народження до феєричного гала-концерту, котрий запам’ятовується гостям з різних куточків України як яскрава щаслива мить під час перебування у курортній столиці України.

До нових зустрічей, «Яскрава країно»! До зустрічі у Трускавці!

Володимир Ключак, фото Ярослава Грицика

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