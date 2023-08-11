«Віртуальний друг 2.0»: психологічна допомога підліткам у часи війни

0 SHARES Share Tweet

Восени в Україні буде презентовано доповнений чат-бот «Віртуальний друг», який допомагає підліткам долати труднощі перехідного періоду.

«Віртуальний друг» у Telegram Sela_Vi_bot – це унікальний соціально-культурний проєкт, який розроблений у 2021 році для психологічної підтримки підлітків Міжнародним фондом Івана Франка за сприяння Українського Культурного Фонду. Команді фахівців вдалося поєднати сучасні технології з порадами професійних психологів та мультимедійними фрагментами культурної спадщини. За час функціонування чат-бота порадами Селі та Івана Франка скористалися майже 8000 користувачів.

Цьогоріч чат-бот удосконалять, тож він даватиме поради не лише про стосунки у школі, з батьками чи із друзями, як протидіяти булінгу (цькуванню), зупинити аб’юз, вберегтися від харасменту, захиститися від сталкінгу, уникнути мобінгу і лукізму, знайти себе і своє «Я», але й відповідатиме на актуальні запитання, пов’язані з війною. «Віртуальний друг 2.0.» допоможе підліткам із труднощами, які породила війна, і відповідатиме на запити про страх, сум за домівкою, про втому від війни, як пережити повітряну тривогу чи вижити в окупації. Також тут можна буде знайти відповіді на хвилюючі запитання дівчат-підлітків, про які не завжди зручно розпитувати у дорослих.

Розробники зазначають, що через таке спілкування відбувається корекція поведінки дитини. З «Віртуальним другом» можна спілкуватися про свої страхи та переживання і не боятися осуду або інших оціночних суджень, бо усе відбувається конфіденційно. Психологи проєкту наголошують, що чат-бот дає професійні поради, проте він не проводить психологічні консультації і не заміняє кваліфіковану психологічну допомогу.

У проєкті «Віртуальний друг 2.0.» віртуальним психологічним розрадником, поряд з Іваном Франком, стане Леся Українка. Керуючись своїм життєвим досвідом, вона має викликати емпатію у підлітків, а ті ілюстрації, які лесезнавці підібрали з її біографії та творів для мультимедіа, допоможуть підліткам правильно зорієнтуватися у життєвих ситуаціях. Тандем Івана Франка та Лесі Українки буде корисним не лише для соціалізації підлітків, але й для розвитку критичного мислення та формування власної ідентичності.

Як зазначають організатори, проєкт «Віртуальний друг 2.0.» буде презентовано на широкий загал у жовтні цього року.

Нагадаємо, проєкт «Віртуальний друг 2.0.» розроблено в рамках програми «Аудіовізуальне мистецтво» і реалізовується Міжнародним фондом Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

Вл. інф.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)