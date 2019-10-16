Виконком: квартири для АТОвців, упорядкування зовнішньої реклами, коригування тарифу на воду та збільшення обсягу субвенцій

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Сьогодні, 16 жовтня, відбулося чергове засідання виконкому Трускавецької міської ради. На ньому були присутні 11 осіб: міський голова Андрій Кульчинський, заступник міського голови Олександр Ткаченко, секретар міської ради Наталія Пономаренко, керуюча справами Олена Петранич, члени виконкому Мирослав Гумега, Ігор Михаць, Ігор Пранник, Олександр Грищенко, Володимир Бутим, Олег Габриш та Микола Онисько.

І. Вода

Більшість рішень були прийняті одноголосно і без тривалих обговорень. Винятком стало тільки питання коригування тарифів на водопостачання та водовідведення. По цьому питанні Олександр Грищенко висловив ряд суттєвих зауважень, зокрема щодо так званої «інвестиційної програми» водоканалу, і в результаті проголосував «проти». Інші 10 були «за».

В чому суть питання? 17 вересня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала Постанову № 1968, згідно якої було змінено тарифи для ряду водоканалів, що мають статус комунальних підприємств. Зріс тариф і для КП «Дрогобичводоканал» – підприємства, в якого ТОВ «Трускавецький водоканал» купує питну воду для подачі її споживачам м. Трускавець.

Згідно вищезгаданої Постанови НКРЕКП від 17.09.2019 р. тарифи зросли і для ТОВ «Трускавецький водоканал» – як суб’єкта господарювання у сфері водопостачання та водовідведення. ТОВ «Трускавецький водоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення населенню, підприємствам та установам міста-курорту Трускавець. Зростання тарифу становить 4,5%. З 22 вересня за центральне водопостачання ТОВ «Трускавецький водоканал» сплачує КП «Дрогобичводоканал» по 6,13 грн. за 1 м.куб. без ПДВ, а за водовідведення – по 1,99 грн. за 1 м.куб. без ПДВ.

Окрім того за час дії існуючого тарифу на водопостачання та водовідведення у Трускавці (введений рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 31 від 21.03.2019 р.) відбулося зростання вартості електроенергії на 2% (з 2,51 грн. до 2,56 грн. за 1 кВт/год. без ПДВ). У зв`язку із зміною прожиткового мінімуму (з 1921 до 2007 грн. за 1 місяць) зарплата працівників водоканалу зросла на 12%.

Про все це на засіданні виконкому говорив генеральний директор ТОВ «Трускавецький водоканал» Віктор Марченко. А ще про те, що ніколи «Трускавецький водоканал» не піднімає тарифи, якщо його до цього не змушують дії Дрогобича. От і тепер – в Дрогобичі вже з вересня тариф зріс на 1 гривню 75 копійок, а у Трускавці новий тариф буде введено в дію аж з початку листопада, і його ріст на 2 копійки нижчий, ніж в Дрогобичі – 1 гривня 73 копійки. Якщо досі тариф на послуги з водопостачання та водовідведення у Трускавці становив 28 грн. 71 коп. за 1 м.куб. (23,24 грн. за водопостачання + 5,47 грн. за водовідведення), то після коригування становитиме 30,44 грн. (24,46 грн. за водопостачання + 5,98 за водовідведення).

Зростання тарифу на 6% (1,73 грн.) пов`язане з підвищенням вартості покупної води, підвищенням вартості електроенергії та ростом рівня заробітної плати працівників ТОВ «Трускавецький водоканал».

Багато з нас бачить у коригуванні тарифу негатив. Дійсно, що платити 28 гривень 71 копійку за куб води, а що 30 гривень 44 копійки – це величезна різниця! Ті, хто в місяць споживає по 10 кубів води, заплатять за воду більше на 17 (!!!) гривень. Це ж пів пачки сигарет!

Але чомусь ніхто не бачить позитиву. А він полягає в тому, що зарплата працівників водоканалу, цих відважних і роботящих людей, зросте. А ще зменшуватиметься борг нашого водоканалу перед дрогобицьким, який своїм корінням сягає в часи не дуже вдалого урядування Козира. Нагадаємо, тоді задля популізму тариф на воду не підвищували до рівня економічно обґрунтованого, бо наближалися вибори. І про це теж відкритим текстом було сказано на виконкомі.

Про позитивні зрушення у сфері водопостачання говорив під час засідання виконкому міський голова Андрій Кульчинський. За словами очільника міста, за останні 4 роки втрати води скоротилися дуже сильно – якщо в 2015 році у систему закачувалося 18 тисяч кубів води, то зараз цей обсяг зменшено до 11-12 тисяч. Для порівняння, протягом попередніх 15-20 років кількість води, яку закачують систему, скоротилася тільки на 2 тисячі кубів: з 20 тис. до 18 тис. Де були попередні мери і чим вони займалися? – риторично запитував чинний мер. Натякнув він і на нераціональне використання коштів міського бюджету, які за його попередників (у тім числі за Козира) в доларовому еквіваленті перевищували теперішні надходження.

ІІ. Субвенції

А першим питанням порядку денного на виконкомі було збільшення обсягу субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів у 2019 році. Її розмір становить 500 тисяч гривень, це кошти області (співфінансування) на реконструкцію фасаду д/у «Теремок». Було визначено й суму коштів для придбання навчального приладдя для дітей з багатодітних сімей

ІІІ. Квартири для захисників України

Під час розгляду питань, які доповідала начальниця управління комунальної власності ТМР Ольга Сегер, стало відомо, що кілька воїнів АТО знято з квартирного обліку. Виявляється, завдяки порозумінню між владою міста та інвестором-забудівником шестеро воїнів-трускавчан вже отримало квартири, а сьомий отримає в найближчому майбутньому. Отримали квартири воїни АТО Роман Буртовий, Юрій Конченко, Андрій Андрійців, Юрій Шевчук, Ігор Цибульський та Василь Савчак, в процесі отримання – Роман Гарасим`як. Квартири розміщені в новобудові неподалік лікарні (вулиця Скоропадського, 16).

Інші воїни АТО теж дочекаються нового житла. Для них на вулиці Довбуша силами житлово-будівельного кооперативу (голова кооперативу Тарас Луців) зводиться багатоквартирний будинок. Там поселяться два десятки АТОвців. Будинок планується здати в експлуатацію за півтора-два роки.

IV. Реклама

Надзвичайно важливим є прийняте виконкомом рішення «Про затвердження вичерпного переліку місць розміщення носіїв зовнішньої реклами у м. Трускавець».

Буде демонтовано ті рекламоносії, власники яких невідомі, або відмовляються сплачувати до міського бюджету кошти за оренду землі під рекламоносіями. Управління розвитку міста зверталося з письмовими пропозиціями до власників рекламоносіїв та просило їх впорядкувати свої конструкції та оплатити за них. Власникам рекламоносіїв було запропоновано належно оформити документи на них до 1 жовтня 2019 р. «Безгоспні» бігборди та сітілайти будуть демонтовані.

На виконкомі 16 жовтня вже було відмовлено окремим суб’єктам підприємницької діяльності у їх проханні встановити рекламні конструкції біля культових споруд, зокрема біля костелу та церкви коло автовокзалу. Відмова мотивована тим, що такі конструкції псують загальний естетичний вигляд території храмів та затуляють сакральні об’єкти.

Будуть демонтовані і ті бігборди, які розміщені занадто близько до дороги чи закривають краєвиди чи дорожні знаки. Зокрема буде демонтовано ряд бігбордів на вул. Городище.

Рішення стосується рекламних носіїв, розміщених на землях, котрі перебувають у комунальній власності міста. До рішення «Про затвердження вичерпного переліку місць розміщення носіїв зовнішньої реклами у м. Трускавець» в разі необхідності вноситимуться зміни.

Нагадаємо, що «Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці» затверджені рішенням Трускавецької міської ради і пройшли процедуру регуляторного акту.

Олександр Грищенко вніс ряд пропозицій на майбутнє – щодо естетичного вигляду та уніфікації рекламоносіїв згідно певних типів.

V. Благоустрій та приписка

Головний архітектор Трускавця Зіновій Кушнір доповідав питання «Про надання дозволу на проведення благоустрою та обслуговування прилеглої території до земельної ділянки по вул. С.Бандери», а начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи Юрій Солян – «Про підготовку та проведення приписки громадян 2003 р.н. до призовної дільниці Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату».

А вже завтра, 17 жовтня, відбудеться сесія Трускавецької міської ради, на якому теж вирішуватимуться важливі для міста питання, зокрема щодо зонування території міста (зонінг).

Володимир Добрий

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