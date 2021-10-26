Вийшла монографія про «Нафтусю», на черзі – наукове дослідження про озокерит

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Днями вийшла у світ наукова монографія під назвою «Ентропія, гармонія, синхронізація та їх нейро-ендокринно-імунні кореляти», авторами якої є науковці А. Гоженко, М. Корда, О. Попадинець та І. Попович. Монографію надрукувало одеське видавництво «Фенікс». Хоча в назві дослідження трускавецька цілюща вода «Нафтуся» не фігурує, проте весь зміст монографії побудований саме на властивостях «Нафтусі».

В цілому ж у монографії узагальнено дані літератури і результати власних досліджень зв’язків інформаційних параметрів – ентропії, гармонії і синхронізації – з параметрами нейро-ендокринно-імунного комплексу експериментальних тварин і пацієнтів курорту Трускавець. Продемонстровано, що інформаційні параметри, передовсім ентропія, є маркерами інтегрального стану нейро-ендокринно-імунного комплексу, відповідального за адаптацію організму до несприятливих факторів фізичної, хімічної і біологічної природи. Монографія призначена для спеціалістів медичної реабілітації, імунологів, ендокринологів, патофізіологів. Ознайомитися з науковою працею можна за цим посиланням.

А найближчим часом вийде ще одне цікаве дослідження – на цей раз про озокерит. Брошура «Озокерит – кровний брат «Нафтусі»» розповість про цілющі властивості земного воску, лікувальні фактори якого вартують не лише поглибленого наукового вивчення, а й ширшого застосування в медичних цілях.

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