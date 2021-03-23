Як відключитись від централізованого опалення?

0 SHARES Share Tweet

Як позбутися «залежності» від централізованого опалення та почати на власний розсуд з урахуванням своїх фізіологічних потреб та фінансових можливостей розпоряджатися теплом у своїй домівці нам розкаже начальниця відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Романія Мандзій.

– Пані Романіє, скажіть, будь ласка, який алгоритм відключення від централізованого опалення?

– Відповідь на це питання волію розпочати із скерування читачів до законодавства, а саме: до «Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води», затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України №169 від 26.07.2019 року (далі – Порядок).

Звертаємо увагу на те, що цим Порядком передбачено дві окремі процедури, а саме:

1) відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від централізованого опалення;

2) відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від централізованого опалення.

– Ці процедури відрізняються між собою?

– Так! Тому пропоную поетапно розглянути кожну з них.

Порядок відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від централізованого опалення включає наступні кроки:

1) Перший крок – подання власником (співвласниками) будівлі, в тому числі житлового будинку, до місцевої ради заяви про відключення від централізованого опалення. Зазначаю, якщо це багатоквартирний будинок, тоді до заяви додатково додається протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку (витяг із протоколу) про ухвалене співвласниками рішення про відключення будинку від централізованого опалення та зазначаються особи, уповноважені представляти інтереси співвласників у вирішенні питань щодо відключення багатоквартирного будинку.

2) Далі відбувається розгляд заяви та доданих до неї документів органом місцевого самоврядування.

3) Потім заява передається на розгляд постійно діючої комісії, створеної для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (далі – Комісія).

4) Після цього Комісія приймає рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від централізованого опалення та надання пропозиції щодо типу системи індивідуального чи автономного теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання), яку можна встановити в будівлі після відключення. Комісія передає рішення до органу місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів із дня його прийняття. Копія рішення Комісії надається заявникові.

5) П’ятий крок – орган місцевого самоврядування на найближчому засіданні за участі заявника чи його уповноваженого представника рішення щодо відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від централізованого опалення з урахуванням рекомендацій Комісії.

6) Згодом власник чи співвласники розробляють проєкт відключення будівлі від централізованого опалення.

7) Один з основних кроків – це відключення будівлі від централізованого опалення та складання акту, що засвідчує цей факт.

8) Останній крок – перегляд умов або розірвання договору про надання відповідної комунальної послуги.

Таким чином, рішення щодо відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків, від централізованого опалення приймається органом місцевого самоврядування відповідно до законодавства за письмовою заявою власника (співвласників) такої будівлі, в тому числі житлового будинку, з урахуванням рішення Комісії.

– Які ж кроки передбачає порядок відокремлення (відключення) власників квартир та нежитловихприміщеньбагатоквартирнихбудинківвідцентралізованогоопалення?

– Він передбачає майже аналогічні кроки, за винятком 4 та 5. Тобто, відмінним є те, що за результатами розгляду заяви про відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від централізованого опалення Комісія лише надає заявникові рекомендації щодо можливих варіантів влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні та щодо збору вихідних даних і технічних умов для виготовлення відповідної проєктної документації.Після чого власник може розробляти таку проєктну документацію. Даний порядок не передбачає прийняття органом місцевого самоврядування рішення щодо відключення.

– Чи всі власники квартир можуть відключитись від централізованого опалення?

– Ні, не всі! Таку можливість мають лише власники квартир багатоповерхового будинку, в якому не менше як половина квартир та нежитлових приміщень вже відокремлена (відключена) від централізованого опалення. Така умова відключення передбачена Порядком.

– Як власникам квартир дізнатися, що в їхньому будинку відключена від централізованого опалення необхідна кількість квартир?

– Інформація про перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від централізованого опалення, розміщується на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування, виконавців відповідних комунальних послуг.

Що повинні врахувати власники житлових будинків та власники квартир, плануючи відключення свого житла від централізованого опалення?

Відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, від централізованого опалення здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від централізованого опалення здійснюється у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає постачанню теплової енергії до інших квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до централізлваного опалення.

В обох випадках, витрати, пов’язані з відключенням від централізованого опалення, здійснюються за рахунок власника (співвласників) та інших коштів, не заборонених Законом.

– Хто здійснює відключення житлового будинку, квартири від централізованого опалення?

– Відключення будівлі, у тому числі житлового будинку, від централізованого опалення здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги, або оператором зовнішніх інженерних мереж, якщо він не є виконавцем комунальної послуги, або залученим власником (співвласниками) суб’єктом господарювання. Зауважу, що надавачі такої послуги повинні мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками. У цій ліцензії в обов’язковому переліку робіт повинні бути включені роботи із монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання.

Важливо, що у разі виконання робіт із відключення від централізованого опалення оператором зовнішніх інженерних мереж або іншим залученим власником суб’єктом господарювання власник будівлі чи уповноважена особа співвласників багатоквартирного будинку письмово повідомляє виконавця послуг з постачання теплової енергії про дату і час виконання робіт із відключення не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня виконання таких робіт. Неприбуття представників виконавців відповідних комунальних послуг за умови їх повідомлення не може бути підставою для відмови у виконанні робіт із відключення від централізованого опалення.

Звертаю увагу, що до виконання робіт із відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від централізованого опалення залучається надавач таких послуг за аналогічною процедурою описаною попередньо. Разом з тим, є важливий етап: для виконання робіт із відокремлення (відключення) від централізованого опалення власник квартири чи нежитлового приміщення повідомляє виконавця відповідної комунальної послуги та виконавців робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води про своє рішення щодо відокремлення (відключення) від централізованого опалення шляхом подання письмової заяви в довільній формі. До такої заяви додається копія витягу з протоколу засідання Комісії про розгляд питання щодо відокремлення (відключення) такої квартири чи нежитлового приміщення від централізованого опалення, а також копія проєкту такого відокремлення (відключення).

***

Ми продовжимо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03,

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро),

– завітавши до бюро правової допомоги, яке знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)