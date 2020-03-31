Яка фінансова підтримка надається сімейним фермерським господарствам

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Продовжуємо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні про те, яка надається фінансова підтримка сімейним фермерським господарствам,розповідає головний спеціаліст Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Софія Габрівська.

– Пані Софіє, почнімо з самого початку, а саме із законодавства. У яких нормативно-правових актах йде мова про те, що може надаватися підтримка сімейним фермерським господарствам?

– Відповідь на дане питання врегульовує, зокрема, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 22.05.2019 № 565.

– Розкажіть про види сімейних фермерських господарств.

– Фермерське господарство, зареєстроване як юридична особа, має статус сімейного фермерського господарства, за умови що в його підприємницькій діяльності використовується праця членів такого господарства, якими є виключно члени однієї сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України.

Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи – підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа – підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

– За якої умови надається фінансова допомога сімейним фермерським господарствам?

– Міністерством аграрної політики та продовольства України за програмою «Фінансова підтримка фермерських господарств» передбачено механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Така фінансова допомога надається фермерським господарствам із статусом сімейних фермерських господарств.

Варто зазначити, що право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи та якезареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, не мають права на отримання доплати.

Доплата надається у таких розмірах:

– 0,9 мінімального страхового внеску – перший рік;

– 0,8 мінімального страхового внеску – другий рік;

– 0,7 мінімального страхового внеску – третій рік;

– 0,6 мінімального страхового внеску – четвертий рік;

– 0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;

– 0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік;

– 0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік;

– 0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік;

– 0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

У цей же час доплата надається членам/голові сімейного фермерського господарства виключно за умови, що вони сплачують внесок у сумі не менш як:

– 0,1 мінімального страхового внеску – перший рік;

– 0,2 мінімального страхового внеску – другий рік;

– 0,3 мінімального страхового внеску – третій рік;

– 0,4 мінімального страхового внеску – четвертий рік;

– 0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;

– 0,6 мінімального страхового внеску – шостий рік;

– 0,7 мінімального страхового внеску – сьомий рік;

– 0,8 мінімального страхового внеску – восьмий рік;

– 0,9 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

Для того, щоб отримати вищезазначену доплату голові сімейного фермерського господарства потрібно подати не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до територіального органу Державної податкової служби за місцем свого обліку як платника внеску відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства за встановленою формою.

До заяв голові фермерського господарства потрібно додати копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.

Строки починаються з дати внесення до реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відмітки про право членів/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати згідно з цим пунктом.

Наступним етапом є розгляд Територіальним органом ДПС заяви протягом трьох робочих днів і у разі відмови у їх задоволенні повідомлення про це голову сімейного фермерського господарства.

Територіальний орган ДПС має право відмовити у задоволенні заяви, якщо:

– сімейне фермерське господарство не зареєстроване платниками єдиного податку четвертої групи;

– члени/голова сімейного фермерського господарства мають заборгованість із сплати внеску;

– члени/голова сімейного фермерського господарства не перебувають на обліку як платники внеску в реєстрі страхувальників.

За результатами цього розгляду територіальний орган ДПС робить у реєстрі страхувальників відмітки про право члена/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати.

Члени/голова сімейного фермерського господарства, що подали заяви, щокварталу у строки сплачують внесок в обсязі, зазначеному вище.

Доплата за підсумками IV кварталу надається за рахунок бюджетних коштів наступного періоду.

За підсумками календарного року члени/голова сімейного фермерського господарства сплачують внесок із суми доходу (прибутку), отриманого від провадження їх діяльності, зменшений на суму доплати, виплаченої за рахунок бюджетних коштів.

Члени/голова сімейного фермерського господарства на підставі повідомлення територіального органу ДПС мають право сплатити частину внеску, що за підсумками звітного року не сплачена за рахунок бюджетних коштів.

Члени/голова сімейного фермерського господарства втрачають право на доплату в разі:

– несплати внеску в розмірах, зазначених вище за підсумками кварталу;

– несплати внеску в розмірах, зазначених вище за підсумками року;

– виходу із складу сімейного фермерського господарства (право на доплату зберігається за членами/головою сімейного фермерського господарства, які залишилися у його складі);

– переходу з четвертої групи платників єдиного податку до іншої групи платників єдиного податку, відмови від спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, анулювання реєстрації платником єдиного податку, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності сімейного фермерського господарства;

– члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – внесок) та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таким чином, фермерське господарство без статусу юридичної особи, яке має статус сімейного фермерського господарства має змогу отримати додаткову фінансову підтримку через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, шляхом подачі до територіального органу Державної податкової служби за місцем свого обліку як платника внеску відповідної заяви. За розглядом якої, у випадку дотримання умов зазначених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» такому господарству буде надано додаткову фінансову підтримку.

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– зателефонувавши: 097 18 18 351 (Трускавецьке бюро правової допомоги),

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– залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян.

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– довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

– зателефонувавши на гарячу лінію: 0800 21 31 03.

Марія Бойко

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