Заздріть мовчки!

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Впродовж дев`яти років (2011-2019 рр.) з ініціативи Інтернет-видання «Трускавецький вісник» кращим трускавчанам, людям, які внесли вагомий вклад у сфері духовності, політики, благодійності, журналістики, громадської діяльності та культури присуджувалася Премія імені отця Олекси Пристая. Щороку Премію отримувало 12 осіб (по 2 в кожній із шести номінацій). Таким чином за 9 років Премією імені отця Олекси Пристая було відзначено 108 осіб.

Чому важливо відзначати людей за їхній вклад у розвиток громади в тій чи іншій сфері? Найперше тому, що це мотивує їх продовжувати творити добрі справи, окриляє та надихає. По-друге, важливо є оцінити заслуги людини. По-третє, важливо коли це роблять незалежні експерти. Ну і немаловажним фактором є історія. Час втікає – Вічність чекає. Зі 108 нагороджених Премією імені отця Олекси Пристая восьмеро вже переступили поріг Вічності: Михайло Білас (номінація «Культура»), Юрій Копчак (номінація «Культура»), Євген Бродзінський (номінація «Громадська діяльність»), Василь Халак (номінація «Культура»), о. Михайло Комарницький (номінація «Духовність»), о. Михайло Бучинський (номінація «Духовність»), Володимир Кушнір (номінація «Культура») та Стефанія Шумило (номінація «Культура»).

З повним переліком лауреатів Премії імені отця Олекси Пристая можна ознайомитися тут.

У 2019 році ця відзнака була вручена востаннє. На щастя, добру справу винагороджувати і відзначати заслужених осіб підхопили. З легкої руки очільника ГО «Міжнародний центр «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька у Трускавці почали вручати відзнаки «Гордість Трускавця» та «Кришталевий лотос». Якщо «Кришталевим лотосом» нагороджували в першу чергу готельєрів та рестораторів, то «Гордість Трускавця» отримали і люди культури, що дуже важливо для розставляння правильних акцентів та пріоритетів у громаді та суспільстві. Адже саме культура в сукупності з духовністю, освітою, громадською діяльністю на благо суспільства є рушієм змін, зберігачем традицій та хранителем вічних цінностей.

2021 рік став початком заснування нової відзнаки – «Малий кришталевий лотос». І тут теж не обійшлося без Івана Цегенька, який, до речі, є лауреатом Премії імені отця Олекси Пристая (номінація «Громадська діяльність», 2019 рік). Нову відзнаку вручили 22 грудня в УРБАН-бібліотеці Трускавця.

Всього «Малих кришталевих лотосів» було вручено 7, а відзначених осіб – 9. Приємно, що серед цих дев`яти троє – лауреати вищезгаданої Премії імені отця Олекси Пристая. Це Микола Іваник (номінація «Громадська діяльність», 2013 рік), Ірина Бердаль-Шевчик (номінація «Культура», 2017 рік) та Віра Савка (номінація «Громадська діяльність», 2015 рік). Відзнакою «Малий кришталевий лотос» також були нагороджені Людмила Лесишак, Надія Гірько-Михайлишин, Ірина Наконечна, Ольга Канцедал, Юзеф Ґрецкі та Олег Бачинський. Вручали нагороди Заслужена художниця України Наталія Поліщук, Іван Цегенько та Володимир Наконечний.

Ірина Бердаль-Шевчик та Людмила Лесишак нагороди удостоєні за цикл творчих проектів про Трускавець: ТамДеСходи, Портрет з Цікавою, Цікавий Трускавець, Трускавецькі пані та панянки, Зів`яле листя – поезія Івана Франка українською та іноземними мовами, Привітай курорт зі святом, 193 вітання до Дня міста та інші.

Ірина Наконечна отримала «Малий кришталевий лотос» за артистичне виконання дитячих творів Івана Франка на ФМ-радіо «Трускавець. Своя хвиля».

Христина Білас – за проведення презентації CreativeHub та діяльність Творчої студії розвитку для дітей «Преображення».

Олег Бачинський – за творчий доробок «Галицької Кіношколи», фільми «Історія однієї каблучки», «Переполох у Трускавці», «Давня казка».

Надія Михайлишин та Віра Савка – за створення інтелектуальної гри NaViGus.

Ольга Канцедал стала поетичним відкриттям року і отримала відзнаку за вишукану поезію.

Юзеф Ґрецкі та Микола Іваник удостоєні відзнаки за організацію візиту і виконання програми перебування внука Раймунда Яроша на Дрогобиччині.

Немає жодного сумніву в тому, що в майбутньому «Малі кришталеві лотоси» отримують інші достойні люди – як лауреати Премії імені отця Олекси Пристая, так і ті, хто не отримав цю відзнаку незалежних експертів. Такі люди як Ігор Нич, Олена Білас-Березова, Галина Коваль, Микола Добровольський, Олег Карпин, Анна Литвин, Людмила Лоїк – це справжні генії духу, і відзнака їх Премією імені отця Олекси Пристая є яскравим цьому підтвердженням. А хіба не вартують уваги та відзнаки краєзнавець Ігор Ліщинський, поетеси Оксана Щерба та Оксана Фендак, інші активні люди Трускавця, Модрич, Орова, Уличного, Доброгостова чи Станилі? Суспільство має вирізняти людей, які присвячують своє життя рідному краю. Премія, відзнака чи статуетка – це той minimum minimorum, з якого варто починати справжнє, а не бутафорно-позірне вшанування таких людей.

Нагорода повинна знайти своїх заслужених героїв, а ті, хто її не отримав, має два шляхи: або стати кращим, творити і в майбутньому все ж її отримати, або заздрити мовчки.

На фото: Малий кришталевий лотос.

Володимир Ключак

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