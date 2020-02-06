Зброя – загроза суспільній безпеці

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Завдяки спільним діям працівників СБУ та поліції наприкінці 2019 року було вилучено автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами до них, а також більше 400-х патронів до автомата Калашникова.

Із необережності та недалекоглядності певних осіб, зброя, що знаходилася у бориславському схові, могла потрапити до кримінального середовища або стати знахідкою для осіб із парамілітарного середовища, яке, за висловом канадського професора соціолога Джасміна Хрістова, в сучасних умовах є особливим типом насильства, до якого вдаються недержавні структури, що діють за межами законності в інтересах економічно й політично впливових у суспільстві сил. Не виключено, що потрапляючи до подібних груп осіб, зброя може бути використана для вчинення терористичних дій чи дестабілізації громадського спокою.

В умовах відкритого військового конфлікту на Сході є чимало чинників, що сприяють розповсюдженню бойової зброї. З одного боку, йде війна, і солдати, як правило, вивозять звідти щось собі додому, а з іншого – серйозні недопрацювання у законодавстві дають змогу людям легко і без будь-яких перешкод володіти зброєю. Тому й правоохоронні органи безсилі щось зробити із незаконним обігом зброї, а те, що вилучається на ентузіазмі, є краплею в морі. Адже осередки цієї проблеми знаходяться на Сході України та під куполом Верховної Ради. І допоки наші можновладці юридично не внормують усі прогалини, то будь-які заходи стримування поширення бойової зброї областями України будуть недієвими.

Для таких «конспіраторів» варто нагадати, що стаття 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Що ж стосується гладкоствольної мисливської зброї, то тут передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 190 КУпАП гласить, що «придбання, зберігання, передача іншим особам або продаж громадянами вогнепальної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду без дозволу Національної поліції – тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї або без такої».

Кримінальна відповідальність настає і в разі виявлення незареєстрованої холодної зброї (кинджалів, фінських ножів, кастетів та ін.) згідно ч.2 ст. 263 – «штраф до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років».

Але законодавець передбачив і «амністію». Частина 3 статті 263 говорить, що «Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої».

Іван Григорчук

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