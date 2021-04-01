Зелені подарунки для громади

01.04.2021 | Filed under: Новини

Оскільки погодні умови покращилися і стало тепліше, то цього тижня у Трускавці розпочали озеленення міста. Як інформує інженер садово-паркового господарства КП «Парк курортний» Уляна Демакіна, приємний зелений подарунок зробив для Трускавця ФОП Кравчук Віталій Богданович (розсадник в с. Модричі). Він подарував саджанці вейгели та лапчатки, гортензії мітловидної, ялівцю, туї східної та барбарису Тунберга – разом біля 30 штук. І це лише перший подарунковий «транш» від благодійника. Найближчим часом у Трускавці планується висадити ще 20 штук барбарисів Тунберга і 20 кущів лапчатки, які ФОП Віталій Кравчук пообіцяв безоплатно передати для озеленення міста.

Ще один приклад благодійництва подав доброгостівчанин Степан Кос, котрий пожертвував для села деревце ялинки. Про це повідомив староста сіл Доброгостів та Бистрий Василь Ірод. Відтепер щорічно на Різдвяно-Новорічні свята в центрі Доброгостова прикрашатимуть живу красуню-ялинку. У добрій справі перенесення та посадки ялинки допомагали Микола Жагаляк, Мар`ян Жагаляк, Михайло Лико, Руслан Васьків та Андрій Дутка.

Це хороші докази того, що свою рідну землю треба любити не потоком шумних галасливих фраз, а конкретними справами. І приклади Степана Коса та Віталія Кравчука вартують того, аби їх наслідувало якомога більше людей в нашій Трускавецькій громаді та по всій Україні. Тоді буде більше зелені, більше чистого повітря та більше добра навколо.

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