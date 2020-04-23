Деяка інформація про фермерське господарство

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Нею ділиться з вами, шановні читачі, головний спеціаліст Миколаївського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лілія Корінець.

– Що таке фермерське господарство?

– Фермерське господарство – це форма підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства. Таке визначення подано у частині першій статті 1 Закону України “Про фермерське господарство”.

– Ким може бути створено фермерське господарство?

– Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний повнолітній громадянин України, який виявив бажання створити фермерське господарство. Воно може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї.

– Хто може належати до членів фермерського господарства?

– Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, інші члени сім’ї, родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства. Цікаво, що також Законом України «Про фермерське господарство» діти, які досягли 14-річного віку, наділені правом бути членами фермерського господарства. Звертаю увагу, що не можуть бути членами фермерського господарства особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

– Чи можете деталізувати, хто ж відноситься до членів сім’ї та родичів голови фермерського господарства?

– У Законі України «Про фермерське господарство» чітко окреслено перелік осіб, які відносяться до членів сім’ї та родичів голови фермерського господарства: дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім’ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

– Яким чином реєструється фермерське господарство?

– Фермерське господарство як суб’єкт господарювання підлягає державній реєстрації. І реєструється як юридична особа або фізична особа – підприємець.

– Яким установчим документом керується фермерське господарство?

– Основоположним документом для фермерського господарства, яке функціонує як юридична особа, є статут. А для господарства без статусу юридичної особи передбачено договір (декларацію) про створення фермерського господарства). Звертаю увагу, що в такому установчому документі обов’язково зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього, а також та інші положення, що не суперечать законодавству України.

Ми продовжимо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На даний час система безоплатної правової допомоги працює дистанційно. Для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: 097 18 18 351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр), на гарячу лінію 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро ), stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр)

– skype: Трускавецьке бюро правової допомоги

– залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян

– Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid» https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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