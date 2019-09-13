Делегація з Трускавця перебуває в Німеччині

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Делегація з Трускавця на чолі з секретарем Трускавецької міської ради Наталією Пономаренко перебуває з робочим візитом в Федеративній Республіці Німеччина. У землі Ватлінґен, котра є партнером нашого міста-курорту, розглядається питання німецької допомоги Трускавцю в плані пожежної техніки та протипожежного обладнання. Для добровільної пожежної дружини у Трускавці німці нададуть допомогу в рамках програми східного партнерства. Трускавецька делегація в перший день відвідин землі Ватлінґен взяла участь у робочому засіданні муніципальної партнерської співпраці.

Нагадаємо, що за сприяння німецьких партнерів Трускавця з землі Ватлінґен було освоєно кошти на розробку Стратегії Трускавецького субрегіону на найближчий період часу, а також планується будівництво фільтрувальної станції, що покращило б якість води з питного озера, котра подається в домівки трускавчан та оздоровниці курорту.

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