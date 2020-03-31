Допоможімо іншим!

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Трускавецька міська рада інформує, що для допомоги соціально незахищеним мешканцям міста, які опинилися в кризовій ситуації (в тому числі одиноким матерям, особам з інвалідністю, одиноким та одинокопроживаючим літнім людям, особам, які тимчасово опинилися без роботи тощо) в м. Трускавці запроваджено «гарячу лінію» за №№ телефонів: 5-14-49; 5-44-58.

Пунктом збору продуктів тривалого зберігання, медичних засобів і засобів особистої гігієни для формування пакетів допомоги першої необхідності є приміщення комунального підприємства «Харчовик» за адресою вул. Річки, 15, контактна особа – І. Пранник, телефон 067-706-16-49.

Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді просить небайдужих жителів міста, благодійників та підприємців долучитися до збору продуктів харчування тривалого зберігання та засобів гігієни для формування пакетів допомоги першої необхідності для сімей, у яких виховуються неповнолітні діти та які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

Пункт збору – Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2. Тел. 5-11-25, 097-269-96-30. Можливий самовивіз.

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