Триває прийом проєктних ідей на конкурс «Бюджет громадських ініціатив»

До 15 вересня 2020 року триває прийом проєктних ідей від мешканців м. Трускавець на конкурс «Бюджет громадських ініціатив».
Подавати свої проєкти на конкурс зможуть громадяни, які зареєстровані та проживають у м.Трускавець та яким виповнилось 16 років. Один автор може подати лише один проєкт.
Бюджет проєкту має складати в межах від 5 000 грн. до 100 000 грн.
Проєкт можна подати:
– електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу e-mail: project82200@gmail.com з поміткою «Бюджет громадських ініціатив»;
– у паперовому вигляді за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська, 2 з поміткою «Бюджет громадських ініціатив». Відділ залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги.
– в електронному вигляді через Е-сервіс «Громадський бюджет».
Консультації щодо участі у конкурсі можна отримати у Відділі залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги: м. Трускавець вул. Бориславська, 2, каб 12, тел. (247) 5-11-92 (Оксана, Леся).
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