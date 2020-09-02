Триває прийом проєктних ідей на конкурс «Бюджет громадських ініціатив»

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До 15 вересня 2020 року триває прийом проєктних ідей від мешканців м. Трускавець на конкурс «Бюджет громадських ініціатив».

Подавати свої проєкти на конкурс зможуть громадяни, які зареєстровані та проживають у м.Трускавець та яким виповнилось 16 років. Один автор може подати лише один проєкт.

Бюджет проєкту має складати в межах від 5 000 грн. до 100 000 грн.

Проєкт можна подати:

– електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу e-mail: project82200@gmail.com з поміткою «Бюджет громадських ініціатив»;

– у паперовому вигляді за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська, 2 з поміткою «Бюджет громадських ініціатив». Відділ залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги.

– в електронному вигляді через Е-сервіс «Громадський бюджет».

Консультації щодо участі у конкурсі можна отримати у Відділі залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги: м. Трускавець вул. Бориславська, 2, каб 12, тел. (247) 5-11-92 (Оксана, Леся).

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