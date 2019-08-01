Двоє дрогобицьких студентів отримали можливість навчатися в Австрії

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Студенти Інституту іноземних мов, який є структурним елементом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Святослав Музичка та Андрій Лучечко отримали можливість навчатися в Австрії, в Штирійському університеті. Про це інформує сайт ДДПУ.

Завдяки нещодавно підписаному договору про двосторонню співпрацю хлопці стали першими студентами ДДПУ, хто отримав можливість навчатися в одному з найбільших і найпопулярніших університетів австрійського міста Ґрац – Педагогічному коледжі Штирійського університету (Pädagogische Hochschule Steiermark).

– Навчання було надзвичайно цікавим, – розповідають Святослав та Андрій. – Нам пощастило, адже цього семестру чотирирічна Європейська програма “Розширення можливостей освіти в європейському контексті” (Empowering Education in European context) проходила саме у Ґраці. До цього вона вже була реалізована в Брюсселі та Копенгагені, а наступного семестру буде у Барселоні. Основною метою програми є поглиблення знань про системи освіти в Європі та оволодіння всіма потрібними навичками та компетенціями, щоб стати успішним європейським учителем.

Сам процес навчання організований оригінально. Семестр складався із чотирьох модулів чотирьох країн-учасниць програми – Австрії, Бельгії, Данії та Іспанії. Кожен модуль охоплював три тижні, причому кожного тижня з нами працювали нові викладачі зі згаданих країн. За період навчання дрогобицькі студенти засвоїли такі тематичні блоки: “Використання комунікації у навчанні”, “Проблеми та можливості кооперації у групах”, “Педагогічні методи викладання в Європі”, “Навчання правам і обов’язкам громадянина світу”. Також проводилися заняття з двох іноземних мов та була можливість проходити практику в одній з австрійських шкіл.

Захопливим досвідом для хлопців з ДДПУ стало навчання у групі зі студентами з різних країн Європи та Азії. Будучи частиною інтернаціональної групи, ти маєш змогу глибше пізнати менталітет, манери й інші характерні особливості кожної з націй. Усі студенти були готові почути щось нове про різні країни, тому щиро розповідали про все “без прикрас”. Крім того, університет організував День інтернаціональної кухні, де можна було спробувати страви, які приготували студенти з усіх 11 країн.

Хорошою можливістю пізнання Європи були різноманітні групові поїздки в Айзенерц Рамзау і Відень, а також в столиці Словенії та Угорщини Любляну та Будапешт.

– Потрібно згадати і про саме місто нашого навчання, – продовжують розповідати Святослав Музичка та Андрій Лучечко. – Будучи другим після Відня за розмірами і населенням містом Австрії, Ґрац є неймовірно тихим і затишним студентським містом, що простягнулося вздовж річки Мур. Палаци та новітні будівлі створюють свій неповторний колорит. Посеред міста височіє зелена Замкова гора з тисячолітнім замком на вершині. Ґрац захоплює своєю легкістю та приязністю. Оскільки це студентське місто, тут майже щотижня проходять різноманітні фестивалі, концерти тощо.

– Семестр Erasmus+ у Ґраці – це неймовірна можливість поєднувати навчання у будь-яких його проявах з утіленням усіх своїх бажань та мрій біля підніжжя величних Альп, – захоплено завершують свою розповідь студенти-щасливчики Дрогобицького педуніверситету.

Підготував Володимир Ключак

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