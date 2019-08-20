На Дрогобиччині правоохоронці викрили голову сільради, який незаконно виділяв земельні ділянки власній дружині

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Працівники Управління захисту економіки Львівщини спільно зі слідчими Дрогобицького відділу поліції та за процесуального керівництва місцевої прокуратури викрили голову сільради, який підробив рішення сесії місцевої ради, внісши туди недостовірні дані.

Зокрема, вони стосувалися розгляду питання про надання дозволу на розробку та затвердження проекту землеустрою з відведення власній дружині земельної ділянки площею 1,5118 га для ведення особистого господарства та ділянки площею 0,1435 га для обслуговування житлового будівництва.

В подальшому на підставі підроблених рішень сесії була виготовлена технічна документація та одержані державні акти на право власності цими ділянками. За попередніми оцінками експертів вартість незаконно виділеної землі становить біля одного мільйона гривень

Колишньому голові сільради повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику. – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області, за матеріалами УЗЕ у Львівській області

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