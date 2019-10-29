На цьогорічному кінофестивалі «Корона Карпат» покажуть більше 60 фільмів

29.10.2019 | Filed under: Новини

На Міжнародному кінофестивалі «Корона Карпат», котрий відбудеться 7-10 листопада 2019 року у м. Трускавці, покажуть понад 60 фільмів. Про це під час засідання оргкомітету фестивалю повідомив генеральний директор «Корони Карпат» Олег Карпин. Глядачі можуть відвідати безкоштовно практично всі кінопокази та інші заходи фестивалю, окрім церемоній відкриття та закриття.

Фестиваль проходитиме на базі кількох локацій, найголовніша з них – кінопалац «Злата» у Трускавці. Інші локації, де окрім показу фільмів будуть зустрічі з відомими людьми, презентації книг та інші заходи: Народний дім, два музеї Трускавця, УРБАН-бібліотека, Палац культури ім. Шевченка. Журі засідатиме в готелі «Трускавець 365» та СГК «Дніпро-Бескид».

Якщо погода дозволить, то однією з атракцій кінофестивалю буде велика тематична «кінофестивальна» повітряна куля, котра приземлиться або неподалік «Злати», або в курортному парку, повідомив Олег Карпин. Відкриття «Корони Карпат» заплановане на 7 листопада о 16.00.

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