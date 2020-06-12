Нова об`їзна дорога до Трускавця: проєкт пройшов державну експертизу

0 SHARES Share Tweet

Вчора, 11 червня, на адресу Трускавецької міської ради надійшла відповідь з Міністерства інфраструктури України щодо будівництва нової об`їзної дороги до Трускавця. Про це інформує пресслужба мерії. Відповідь надано на лист Трускавецької міської ради № 76/163/0/2-20 від 15.04.2020 р.

Міністерство інфраструктури України інформує, що проєкт «Будівництво автомобільної дороги Т-14-02 Східниця-Пісочна на ділянці км 16+100 – км 21+700» в обхід карстових проваль у зоні рудника №2 ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» отримав експертний висновок філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» – «Укрдордержбудекспертиза». Проєктно-кошторисну документацію розробляла Служба автомобільних доріг у Львівській області. Вартість робіт з будівництва нової дороги на Трускавець становить 249,1 млн грн, вже оголошено процедуру закупівлі послуг на виконання робіт.

Факт проведення державної експертизи проєкту будівництва нової ділянки дороги ставить крапку в усіх дискусіях навколо того потрібна чи ні об`їзна дорога Трускавцю і саме на цій ділянці. Філія державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» – «Укрдордержбудекспертиза» – дала чіткий експертний висновок цього проєкту, а саме цього домагалися і громадські активісти, і журналісти, і влада, і всі інші зацікавлені сторони.

Тема будівництва нової об`їзної дороги на Трускавець стояла на порядку денному ще в 1980-х рр. Завадою на шляху реалізації цього проєкту в радянський період став розвал СРСР. Періодично тему потреби будівництва нової об`їзної дороги піднімали попередники Андрія Кульчинського на посаді міського голови, проте тоді плани такого будівництва залишилися невиконаними. Обвал карстових порід в зоні рудника №2 Приватного акціонерного товариства «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» у вересні 2017-го та березні 2020-го років показав, що будівництво нової дороги на Трускавець є вимогою часу, а не чиєюсь забаганкою, і держава мусить подбати про безпеку своїх мешканців, в тому числі безпеку водіїв та гостей, які їдуть на відпочинок на курорт Трускавець.

Одним з плюсів будівництва нової дороги на Трускавець стане і покращення екологічної ситуації внаслідок вивільнення вулиці Сагайдачного від руху транзитного транспорту, який прямує на Борислав та Східницю в одну сторону і на Стрий та Львів в іншу сторону. Науковий аналіз впливу автомобільного транспорту на стан атмосферного повітря та навколишнє середовище доводить, що в умовах сьогодення автомобільний транспорт стає найбільш значним джерелом забруднення атмосферного повітря, особливо там, де такий рух є дуже інтенсивним. Забруднення повітря викидами автотранспорту в зонах житлової забудови, а саме такою є вулиця Сагайдачного у Трускавці, має негативний вплив на стан здоров’я населення. У відпрацьованих газах автомобільних двигунів налічується понад 100 різних компонентів, більшість з яких мають токсичну дію. Серед токсичних компонентів, які викидаються автотранспортом 73% становлять оксиди карбону, 11% – неметанові леткі органічні сполуки, 13% – оксиди нітрогену, 1,6% – сажа, 1,4% – оксид сульфуру. Особливу небезпеку для навколишнього середовища поряд з іншими мають канцерогенні сполуки, зокрема, такі високотоксичні речовини, як бенз(а)пірен і свинець. Підраховано, що з вихлопними газами в атмосферу потрапляє 25-27% свинцю, що знаходиться у паливі. Тому існує певна кореляція між кількістю вихлопних газів та рівнем захворюваності, в тому числі на онкологічні захворювання, хвороби дихальної системи, зниження рівня імунітету тощо. Виведення вулиці Сагайдачного зі статусу транзитної також покращить стан безпечності цієї дороги через зменшення транспортного потоку.

Таким чином будівництво нової об`їзної дороги на Трускавець не лише вирішить наболілу логістичну проблему, але і сприятиме вирішенню питань безпеки, охорони здоров`я та чистоти довкілля в нашому курортному місті.

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)