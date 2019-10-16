За державні кошти ремонтується дорога між містами Дрогобич та Стебник

16.10.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба Львівської ОДА, на території Львівської області здійснюють ремонтні роботи на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

За інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту і зв’язку Львівської ОДА, у Дрогобицькому районі тривають роботи з відновлення асфальтового покриття на шляхопроводі між населеними пунктами м. Дорогобич та м. Стебник, що на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О140401 Дрогобич – Довголука. Роботи виконує підрядна організація МПП «НАРА». Ремонт здійснюють за рахунок коштів державного дорожнього фонду.

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