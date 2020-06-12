Триває ремонт ділянки дороги Мостиська – Самбір – Борислав

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Як інформує пресслужба Львівської ОДА, триває ремонт дороги Т-14–15 Мостиська – Самбір – Борислав на ділянці Самбір – Борислав, протяжністю 31 км.

“Станом на сьогодні вже влаштовано нижній шар асфальтобетонного дорожнього покриття з попереднім посиленням основи в межах Дрогобицького району. На проведення поточного середнього ремонту цієї автомобільної дороги на ділянці км 38+858 — км 69+938 передбачено майже 265 млн гривень з державного бюджету”, – наголосив директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.

Зараз проводять ремонтні роботи у Самбірському районі на ділянці Лукавиця — Самбір.

“В межах президентської програми “Велике будівництво” наполегливо ремонтуємо автошляхи Львівщини. Зокрема, цього року з’єднаємо Самбір із Бориславом окремою дорогою, що дозволить розвивати курортний потенціал та покращити соціально-економічні зв’язки регіону”, – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Роботи виконує підрядна організація ТзОВ “Онур Конструкціон”.

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