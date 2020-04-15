Обрано голову Трускавецького міського суду

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Як інформує офіційний сайт Трускавецького міського суду, 14 квітня 2020 року у Трускавецькому міському суді Львівської області відбулись збори суддів. На порядок денний було винесено питання про обрання голови Трускавецького міського суду Львівської області. Шляхом таємного голосування на посаду голови Трускавецького міського суду Львівської області було обрано суддю Грицьківа Віталія Теофільовича.

Нагадаємо, що суддя Віталій Грицьків дотепер також був головою Трускавецького міського суду.

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