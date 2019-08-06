Перспективи співпраці з Угорщиною: візит консула, Фестиваль угорської культури в Трускавці, налагодження партнерських зв’язків

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В кінці липня відбулася зустріч голови правління Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька з генеральним консулом Угорщини в Ужгороді Йожефом Бугайлом (főkonzul Buhajla József) та консулом цієї дипломатичної установи Беатою Мюл.

Іван Цегенько подякував Генеральному консулу за співпрацю та допомогу в проведенні Першого Східноєвропейського Форуму гостинності і курортології. В ході зустрічі були обговорені подальші кроки співпраці в цьому ж напрямку, а також плани з проведення Фестивалю угорської культури у Трускавці та налагодження контактів між українськими та угорськими партнерами в різноманітних сферах.

Також на запрошення голови правління МЦ «Європейська інтеграція України» Івана Цегенька та міського голови Трускавця Андрія Кульчинського в найближчий час планується робочий візит Генерального консула Угорщини в Ужгороді Йожефа Бугайли до нашого міста-курорту.

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