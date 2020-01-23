Проти мера Дрогобича може бути відкрите ще одне кримінальне провадження

23.01.2020 | Filed under: Новини

Громадська активістка Лідія Надкернична (м. Дрогобич) звернулася в поліцію з приводу намагання міського голови Дрогобича Тараса Кучми задушити її. Інцидент мав місце цього тижня в світлиці Дрогобицької Ратуші, куди мер намагався не пропустити пані Лідію Надкерничну. Він вхопив її за шарф, внаслідок чого частково було припинено подачу кисню до життєво важливих органів жінки. Також в черговий раз пан Кучма обзивав та принижував жінку, назвавши її «ніхто».

Активістка все ж не змогла потрапити на нараду, оскільки мер переніс засідання у свій робочий кабінет, а особиста секретарка Кучми закрила всіх присутніх на нараді у кабінеті мера Дрогобича на ключ.

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