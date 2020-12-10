Приклад Павла Гурби варто наслідувати іншим підприємцям

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Шкода, що такі ініціативні, креативні, позитивні і хороші люди як Павло Гурба не йдуть до влади. На цих місцевих виборах пан Павло нікуди не балотувався, хоча саме такі як він вкрай потрібні і в депутатському корпусі, і у виконавчих органах влади. Бо він знає як правильно організувати роботу, на чому можна суттєво зекономити кошти міського бюджету, як наповнювати бюджет, як допомогти підприємцям і простим громадянам, як вирішити чимало проблем.

Але не єдиним зароблянням грошей живуть такі люди. Періодично вони допомагають іншим, займаючись благодійністю, про яку ніхто не трубить по радіо, не пише в газетах, про яку найчастіше ніхто ніколи не довідується. Навіть ті, що отримали допомогу, часто «забувають» у своїх звітах чи повідомленнях хоча б згадати про жертводавця. Але це – нюанси, які насправді не стримують у творенні добра. Бо не всохне рука того, хто дає, Бог таким віддячує сторицею, дає нових клієнтів, нові помисли і благословить в бізнесі та в особистому житті.

От і тепер, у непростий час, коли багато хто згортає свою діяльність, ниє-нарікає, звинувачує інших людей та обставини, впадає в депресію та опускає руки, Павло Гурба нарощує виробництво, втілює в життя нові помисли, аналізує ринок, робить ті чи інші кроки. А ще … займається благодійністю.

…Наш візит у інфекційне відділення Дрогобицької міської дитячої лікарні, що на вул. Трускавецькій в місті Дрогобичі, не був пов’язаним з якимось медичним випадком чи потребою ургентної допомоги. Привід був приємним – керівник «Плеяди» Павло Гурба власним коштом відремонтував одну з палат лікарні.

Палата №20 різко відрізняється від інших в інфекційному відділенні дитячої лікарні. Тут поміняно паркет, зроблено якісний ремонт стін та стелі, закуплено нові дитячі ліжечка (5 штук), поміняно санвузол, на стінах наклеєні позитивні фігурки тваринок, котрі мають веселити малечу, котра потрапляє сюди. А потрапляють в інфекційне відділення важко хворі дітки з ротавірусними інфекціями (те саме, що коронавірус, тільки є різниця в одній амінокислоті), ускладненнями вітрянки чи кору, енцефалітами, менінгітами та іншими страшними інфекційними хворобами. Тут дійсно рятують дитячі життя, і добре, що є люди, які готові допомагати робити перебування хворих в цій лікарні приємнішим. Адже, як каже завідувачка відділення Зоряна Ворончак, від позитивного налаштування на подолання хвороби залежить дуже багато.

Звісно, ремонт палати обійшовся Павлові Гурбі у кругленьку суму, але він навіть не хоче й чути про те, щоб озвучувати її для висвітлення. Так само як про інші благодійні проєкти, в яких він бере участь практично від початку своєї підприємницької діяльності. Але і без публікацій в ЗМІ люди знають, що компанія «Плеяда» Павла Гурби виступала спонсором в багатьох заходах та соціальних проєктах.

В Україні у другу неділю грудня відзначається День благодійництва. Було б дуже добре, якби приклад Павло Гурби та таких як він наслідувало щораз більше підприємців у Трускавці та по всій Україні.

А ми, прості споживачі, маємо підтримувати власне таких підприємців, котрі знають табличку ділення. Підтримувати замовленням у них товарів та послуг з усвідомленням того, що витрачені нами кошти до нас же ж повернуться. Адже «Плеяда» сплачує податки в бюджет Трускавця, тому краще купувати товари чи послуги тут, аніж у фірм, зареєстрованих десь у Львові, Харкові чи Івано-Франківську. Принцип «Свій до свого по своє» був, є і буде актуальним.

Володимир Добрий

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