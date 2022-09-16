Збираємо кошти на великий бус

16.09.2022 | Filed under: Публікації

Оголошуємо відкриття збору коштів на великий бус. З самого початку повномасштабної війни хлопці їздять у найгарячіші точки, на передову. Допомагають в першу чергу нашим воїнам і мешканцям, котрі залишилися жити в рідних містах та селах і перебувають під постійними ворожими обстрілами. Волонтери бачать пекло на власні очі і везуть допомогу, якої найдужче потребують наші захисники та мирне населення. В перші місяці війни основна допомога йшла на Київщину та Харківщину, зараз основний напрям – південь України (Миколаївщина, частина деокупованої Херсонщини, Запоріжжя, Дніпропетровщина).

Зараз волонтери доставляють вантажі на передову тільки єдиним невеликим бусом «MERCEDES-BENZ VITO». Він явно замалий для тих потреб, які є на лініях зіткнень. Наближається зима, і потрібно везти буржуйки, спальники, карімати, ковдри, обігрівачі та інші габаритні речі. Тому великий бус є не просто потрібний, а вкрай-вкрай необхідний.

Зараз нікому не є легко, але життя на лінії зіткнення проходить у нестерпно важких умовах – і для наших військових, і для мирного населення. Тому кожна гривня, пожертвувана на великий бус, є важливою. Чим швидше назбираємо кошти, тим швидше буде доставлена на Південь України необхідна гуманітарна допомога, щоб вижити та вистояти в холодну осінньо-зимову пору. Волонтери будуть вдячні за кожну пожертву – чи це 50 гривень, чи 1000, чи за будь-яку іншу суму. Потрібно назбирати 350 000 грн. Разом переможемо!

Посилання на Банку https://send.monobank.ua/jar/2hudegpn9E

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Контактна особа з питань допомоги військовим та цивільним: Руслан Цехмейстер, капелан, профіль на ФБ https://www.facebook.com/profile.php?id=100001066849774

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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