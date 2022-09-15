Залишився ще один крок. Трускавчанин Володимир Чапський потребує нашої підтримки

15.09.2022 | Filed under: Публікації

Ніхто не знає, що його чекає! Життя трускавчанина Володимира Чапського здійснило різкий поворот після того, як він почув діагноз – рак (меланома третьої стадії). Здавалося, світ згинув і перевернувся догори ногами, а життя втратило сенс.

Але дуже важливою була підтримка друзів, котрі не залишили Володимира наодинці з бідою. Завдяки їм він бореться за кожну хвилину життя та  перемогу над  хворобою, так як це раніше зробило багато тих, кому теж ставили «безнадійні» діагнози. Адже віра гори зрушує і творить дива.

Зараз Володимир Чапський перебуває у Львівському обласному онкодиспансері. Після операції з видалення метастаз та лімфовузлів, яка, зі слів лікарів, проведена вдало, на нього чекає тривала і виснажлива імунотерапія. Є шанс пройти потрібний курс лікування за кордоном. Тому звертаємося з проханням ще раз підтримати і пожертвувати хто скільки може.

Володимир Чапський дякує кожному, хто вже допоміг фінансово та психологічно задля його порятунку. Велика подяка всім друзям, знайомим, колегам по роботі, колишнім учням, яких він вчив бути справжніми Людьми, вчителям школи-гімназії N2, сусідам, знайомим з-за кордону і всім-всім-всім, хто відгукнувся!

Гроші можна надсилати на картку 5168 7574 2484 2179 або 5168 7574 2484 2047.

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