Співпраця в дії

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Хто стоїть на місці, той насправді відстає. Де нема прогресу, там є регрес. Ці прописні істини варто нагадувати знову і знову, щоб пам’ятати: розслаблятися не можна. У конкурентному світі потрібно завжди тримати руку на пульсі, бути в тонусі, диверсифікувати ринки, шукати нових партнерів, створювати новий якісний та безпечний продукт, використовувати креативні підходи в промоції.

Хоча серпень у Трускавці – це пік курортного сезону, а оздоровниці заповнені, проте робота над промоцією та пошуком нових потенційних клієнтів триває. Безперечно, що здійснюють її самі оздоровчі заклади – санаторії, готельно-курортні комплекси, діагностично-лікувальні центри. Робота ця проводиться в різних формах, проте мета єдина – популяризувати Трускавець, його цілющі води, його можливості діагностики, лікування, відпочинку.

В ці дні триває візит делегації готельно-курортного комплексу «Карпати» до Таджикистану. Перед від`їздом до столиці республіки м. Душанбе у понеділок, 5 серпня, заступники генерального директора оздоровниці Руслан Пристай та Петро Суда поспілкувалися в Посольстві Республіки Таджикистан в Києві з Надзвичайним і Повноважним Послом Таджикистану в Україні Файзуллою Холбобоєвим.

Теми, які були обговорені на зустрічі, є такими:

– залучення представників влади Республіки Таджикистан, туристичних операторів та туристичних агентств до можливої співпраці та збільшення потоку туристів до Трускавця;

– промоція курорту Трускавець та безпосередньо ГКК «Карпати» в Таджикистані з залученням тамтешніх ЗМІ;

– ознайомлення усіх зацікавлених осіб зі спектром лікувальних послуг, які надаються в ГКК «Карпати» та цілющих вод нашого курорту.

Натомість в столиці Таджикистану Душанбе відбулася цікава та продуктивна зустріч з новопризначеним Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Таджикистан Василем Серватюком. Було обговорено ряд питань, які стосувались промоції курорту Трускавець та безпосередньо ГКК “Карпати” в Республіці Таджикистан, участь «Карпат» у секції медичного туризму на першій Міжнародній виставці та форумі “Таджикистан-2019”, а також відновлення прямого авіасполучення між Києвом та Душанбе.

Візит делегації ГКК «Карпати» до Таджикистану триває.

А тим часом на Львівщині проходить І Міжнародний Форум медичного туризму, і Трускавець теж не стоїть осторонь цієї події. Так, вчора, 7 серпня, Міжнародну реабілітаційну клініку відновного лікування професора Володимира Козявкіна в рамках Форуму відвідало близько 40 професійних провайдерів медичного туризму з країн Середнього Сходу, Азії та Кавказу. Гості мали можливість ознайомитись із умовами лікування та перебування пацієнтів в клініці, особливостями системи реабілітації за Методом Козявкіна, а також поспілкуватись із самими пацієнтами та почути з перших уст відгуки про реабілітацію.

Учасники Міжнародного Форуму медичного туризму побували також в інших оздоровницях Трускавця, зокрема в ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття».

Проте, без сумніву, найбільшою промоцією Трускавця протягом останніх тижнів стали дві події: 1) навчання саме у Трускавці 254 депутатів від партії «Слуга народу» та 2) візит до нашого міста-курорту Президента України Володимира Зеленського і його участь в нараді з питань медичного туризму. Назва «Трускавець» прозвучала не лише на всю Україну, а на весь світ, а місто на це не витратило жодної копійки з бюджету. Побільше б таких інформаційних приводів, тоді й співпраця з іноземними партнерами буде дієвішою та взаємовигідною.

І так крок за кроком проводиться популяризація Трускавця, пазл за пазлом складається картинка привабливого, привітного, ефективного курорту, куди можна і треба поїхати на лікування та відпочинок. В першу чергу промоцію нашого курорту роблять власники та керівники оздоровниць, і в цьому немає нічого дивного, адже так було завжди. Надіятися на міську владу, очікувати, що «хтось зробить це замість нас» представникам санаторіїв, вілл, готелів та курортних комплексів не випадає.

Володимир Ключак

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