Світовий Конгрес Бойків переноситься

13.07.2020 | Filed under: Новини

Через пандемію коронавірусу та карантин в Україні Світовий Конгрес Бойків, який планували провести 31 липня – 2 серпня, переноситься на невизначений час. Про це повідомив Голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і Координаційного центру Конгресу, Заслужений працівник культури України Петро Косачевич.

Проведення Четвертого Світового Конгресу Бойків на кінець липня – початок серпня 2020 року у Турківському та сусідніх до нього районах Львівської області було заплановано провести ще в 2019 році. Конгрес мав проходити під гаслом «Світовий Конгрес Бойків – у розбудові Української держави!». Організатори не виключають, що планований Світовий Конгрес Бойків перенесуть на літо наступного 2021 року. Втім, якщо ситуація з пандемією покращиться і карантин завершиться, то захід можуть провести ще цього року, в кінці серпня, або у вересні.

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