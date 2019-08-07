У Бориславі відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області з класичного пауерліфтингу

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У суботу-неділю, 10-11 серпня, в Бориславі відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області з класичного пауерліфтингу. В змаганнях візьмуть участь спортсмени з Борислава, Трускавця, Яворова, Новояворівська та Львова. Організатор: Львівська федерація пауерліфтингу та Любительське об’єднання “Спортивний клуб “Прометей”. Захід відбудеться за підтримки Бориславської міської ради.

Змагання проходитимуть у міському Палаці культури м. Борислава. Початок о 12.00.

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