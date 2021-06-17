Золота п’ятірка

0 SHARES Share Tweet

11-13 червня в смт. Кирилівка Запорізької області пройшов Чемпіонат України з хортингу серед молоді, юнаків та молодших юнаків в розділах «Двобій», «Форма» та «Показовий виступ».

Трускавець на головному чемпіонаті року у складі збірної Львівської області представляла команда Трускавецького осередку хортингу «Сокіл» (тренер Ірина Циган).

І трускавецька п’ятірка стала справді золотою, виборовши найвищі нагороди Чемпіонату України. Чемпіонами України з хортингу у розділі «Показовий виступ» (команда 10-11 років) стали Антон Кутельмах, Артур Ревич, Ірина Кондратик, Евеліна Кондратик та Богуслав Кондратик.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)