У Трускавці не залишилося газетних кіосків

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У серпні в Трускавці закрили кіоски ТОВ «Високий Замок». Причина проста – збитковість, адже газети та журнали дуже рідко хто купує, всі новини дізнаються та свою думку формують на основі інформації з Інтернету та телебачення. Кіоски, яких в місті-курорті було близько десяти, ще стоять, але жодна торгівля в них не здійснюється.

Натомість кіоски «Торгпреси» у Трускавці стоять закриті значно давніше – вже близько року. Так що купити пресу (якщо ще є такі бажаючі) можна тільки в деяких супермаркетах.

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