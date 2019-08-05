У Трускавці побував Президент України Володимир Зеленський

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У суботу, 3 серпня, Трускавець з робочим візитом відвідав Президент України Володимир Зеленський. Спочатку він взяв участь в нараді з питань розвитку медичного туризму, котра проходила в готелі «Міротель», а згодом провів зустріч з новообраними народними депутатами від партії «Слуга народу» (в ДЛРКК «Ріксос-Прикарпаття»).

Під час зустрічі в «Міротелі» були порушені надзвичайно актуальні теми, серед яких можливість скасування Україною віз для країн, з яких велика кількість громадян їде оздоровлюватися до нас. Участь в зустрічі з питань розвитку медичного туризму взяли такі відомі особи в Трускавці як Андрій Кульчинський, Володимир Козявкін, Олександр Чебаненко, Лев Грицак, Андріан Драновський, Анатолій Стародуб, Сергій Чурбанов, Іван Цегенько та інші. Під кінець зустрічі запитання президентові задав керівник одного з медичних центрів Трускавця Геннадій Саєнко. Президент Володимир Зеленський порадив йому балотуватися на пост міського голови Трускавця.

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