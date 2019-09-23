У Трускавці пройде концерт лауреатів конкурсу Мусліма Магомаєва (афіша)

23.09.2019 | Filed under: Новини

(Переглядів 1 , 2 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • День туризму у Трускавці (афіша)
    23.09.2019 | 17:11

    (Переглядів 1 , 6 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Танцювальні майстер-класи у Трускавці (0)Для любителів риболовлі (0)В Бориславі пройде День подяки (афіша) (0)

  • У Трускавці покажуть балет “Собор Паризької Богоматері”
    20.09.2019 | 18:15

    (Переглядів 1 , 3 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)У Трускавці пройде прем`єра балету “Спартак” (0)Запрошує музей історії Трускавця (5)Для культурних людей (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви