«Зоряне намисто» в музеї Біласа

Художній музей Михайла Біласа запрошує в п`ятницю, 13 грудня, на відкриття виставки живопису «Зоряне намисто» знаного львівського художника Олександра Коровая. Початок о 16.00.
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Художній музей Михайла Біласа запрошує в п`ятницю, 13 грудня, на відкриття виставки живопису «Зоряне намисто» знаного львівського художника Олександра Коровая. Початок о 16.00.
Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
В неділю, 24 листопада, після обіду була знайдена зв’язка ключів біля будинку № 72 на вул. Стебницькій у м. Трускавці. Власнику ключів прохання звертатися за тел. 067-977-82-12 (п. Уляна). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Набір до школи сімейного консультанта (0)Повідомлення (0)На Сколівщині відбудеться фестиваль української середньовічної культури […]
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